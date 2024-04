Die Schülerinnen und Schüler der IGS Bertha von Suttner konnten Politikern aus dem Kaiserslauterer Stadtrat und solchen, die in diesem Jahr dafür kandidieren, am Mittwoch bei der Podiumsveranstaltung der RHEINPFALZ auf den Zahn fühlen. Redakteur Andreas Sebald hatte die Veranstaltung zusammen mit der Lehrer Patrick Stemler organisiert und war für Moderation und Zeitmanagement verantwortlich.

Die Schülerinnen und Schüler hatten in ihren Leistungskursen Sozialkunde verschiedene Themengebiete identifiziert, die für die Stadt prägend sind, und Fragen an die sieben Vertreter der Ratsfraktionen vorbereitet. Stellvertretend für die elfte und zwölfte Jahrgangsstufe moderierten Julian Freitag und Luna Cambeis die Doppelstunde. Am Ende durften die etwa 100 Zuhörer in der Aula ihre Stimme abgeben.

SPD-Kandidat Patrick Schäfer lag mit 46 Stimmen (48,4 Prozent) klar vor der AfD mit Sven Simer (19; 20 Prozent) und Lea Siegfried von den Grünen (12; 12,6 Prozent). Vor der letzten Kommunalwahl 2019 hatte die RHEINPFALZ ebenfalls ein Schülerpodium an der IGS organisiert. Damals hatte nach Schülermeinung die FWG (22,9 Prozent) die Nase vorn. Die Grünen folgten mit 20,8 Prozent auf Rang zwei, vor der Partei „Die Partei“ (20,3 Prozent) und der SPD (18,8 Prozent).

Die Themen der Podiumsdiskussion

