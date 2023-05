Tigermücken breiten sich in Pfälzer Gemeinden weiter aus

Die Asiatische Tigermücke kommt in Deutschland immer häufiger vor. Auch in der Pfalz wird die Population größer. Was dagegen getan wird – und wie gefährlich die Stechmücke, die unter anderem das Dengue-Fieber übertragen kann, überhaupt ist. Zum Artikel

Kommentar zum Fall Graichen: Warum sein Rausschmiss richtig war

Die Affäre um den Trauzeugen hatte Wirtschafts-Staatssekretär Patrick Graichen gerade noch so überstanden. Doch jetzt war er endgültig nicht mehr zu halten, meint unser Berlin-Korrespondent Hartmut Rodenwoldt. Zum Artikel

Die Rente unter Palmen genießen: Wo die Haken sind

Immer mehr Rentner zieht es dauerhaft ins Ausland. Die Rente zieht mit, aber bei Krankenversicherung und Steuer kann“s Nachteile geben. Außerdem hängen viele Details am jeweiligen Land, in das man ziehen möchte. Doch auch außerhalb der EU gibt es viele Länder, in denen man relativ unbürokratisch seinen Lebensabend als Bezieher einer deutschen Rente verbringen kann. Zum Artikel

SEK-Einsatz in Landau: Schütze bereits aktenkundig

Hätte die Eskalation am 4. Mai in einem Einfamilienhaus auf der Wollmesheimer Höhe vermieden werden können? Ein 44-Jähriger hatte 200 Rettungskräfte, darunter das SEK, und das Quartier in Atem gehalten. Die Nachbarn ahnten, dass so etwas eines Tages passieren würde. Zum Artikel

Vorsicht vor WhatsApp-Aktion: Krombacher Brauerei warnt vor falschem Gewinnspiel

Seit kurzer Zeit kursiert insbesondere auf WhatsApp eine Gewinnspiel-Aktion der Krombacher Brauerei. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein offizielles Gewinnspiel der nordrhein-westfälischen Brauerei, sondern um eine Betrugsmasche. Zum Artikel

Bezirkstag der Pfalz: Theo Wieder tritt nicht mehr an

Theo Wieder, Vorsitzender des Bezirkstages der Pfalz, tritt bei der Kommunalwahl 2024 nicht mehr als Spitzenkandidat der CDU für den Bezirkstag an. Das sagte er bei einem Pressegespräch in Ramsen. Auch bei den anderen Parteien, die im Parlament der Pfälzer vertreten sind, wird es Veränderungen geben. Zum Artikel

Die Scorpions feiern in der SAP-Arena den harten Rock

Die Mannheimer SAP-Arena war fast ausverkauft: Die Scorpions aus Hannover, die deutschen Hardrock über Jahrzehnte auch in die weite Welt getragen haben, luden zum (vermutlichen) Bühnenabschied ein. Mit einem ganz besondern Song – und einer starken Vorband. Zum Artikel

Romantisch bis erlebnisreich: Seentour bei Ludwigswinkel

Von Weiher zu Weiher, an Quellen vorüber und an Bächen entlang führt die Wasgau-Seen-Tour in der Südwestpfalz. Genau das Richtige für hoffentlich bald kommende warme Sommertage. Wer nicht die ganzen 20 Kilometer wandern will, kann die Tour zum erfrischenden Spaziergang abkürzen. Zum Artikel

Volles Programm in der Kurstadt: Stadtfest in Bad Dürkheim

Keine Zeit für Langeweile! Bad Dürkheim rüstet sich für das frühsommerliche Stadtfest vom 17.-21.5. laut Ankündigung mit einem vollen Programm für alle Sinne. Zum Artikel