Keine Zeit für Langeweile! Die Kurstadt rüstet sich für das frühsommerliche Stadtfest vom 17.-21.5. laut Ankündigung mit einem vollen Programm für alle Sinne.

18 Bands treten beim Bad Dürkheimer Stadtfest an fünf Tagen auf zwei Livebühnen auf. Zahlreiche Dürkheimer Weingüter und Gastronomiebetriebe sorgen für das leibliche Wohl. Und was bei großen und kleinen Gästen immer wieder für Spaß und Spannung sorgt: das launige Entenwettschwimmen auf der Isenach am 18. Mai ab 14.30 Uhr. Der Erlös des Entenwettschwimmens kommt einem guten Zweck zu Gute. Lostickets mit den Rennentenstartnummern gibt’s bei der Tourist Information.

Angesagte Bands aus der Region

Für Stimmung auf den Bühnen am Stadtplatz und Schlossplatz sorgen angesagte Bands der Region, etwa Die anonyme Giddarischde, Time out, From da Soul, Brass Machine, Haardtgroove, die Stadtkapelle, Rockbands der Musikschule und viele mehr (Info: www.duerkheimer-stadtfest.de). Für die kleinen Festbesucher gibt es Kindertheatervorführungen und die Offene Kreativ-Werkstatt am Do 18.5., 11-17 Uhr, im Haus Catoir.

Eröffnet wird das Stadtfest am Mittwochabend, 17.5., um 18 Uhr auf dem Stadtplatz mit Bürgermeister Glogger und der Weinprinzessin Karolin Ott. Danach heizt „Woifeschdkänisch“ nach bester Pfälzer Mund- und Lebensart den Zuhörenden ein.

Mitmachtag für Kinder und Erwachsene

Am Sonntag, 21.5., lagern Römer in der Stadt: Um 11 Uhr beginnt der 11. Museumstag. Der Eintritt ist an diesem Mitmachtag für Kinder und Erwachsene frei. „Echte“ Römer werden dann an verschiedenen Stationen Informatives und Kurioses über den Alltag in römischer Zeit berichten. Legionäre, Bronzegießer, Münzpräger und Bademeister werden vor Ort sein und Einblick in ihren Alltag geben (Innenhof des Stadtmuseums, Haus Catoir, Info: 06322 935 4300).

Ein evangelischer Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Schlossplatz ist der Auftakt zum Finale des Stadtfestes am 21. Mai. Die Musik dazu spielt der Posaunenchor der Kirchengemeinde. Die Einzelhändler laden von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln ein.

Info:

17.-21.5., Bad Dürkheim, Innenstadt, Eröffnung: Mi 17.5., 18.30 Uhr, Stadtplatz, Info: www.duerkheimer-stadtfest.de und Tel. 06322 9354500