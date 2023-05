Die Mannheimer SAP-Arena war fast ausverkauft: Die Scorpions aus Hannover, die deutschen Hardrock über Jahrzehnte auch in die weite Welt getragen haben, luden zum (vermutlichen) Bühnenabschied ein. Mit einem ganz besondern Song – und einer starken Vorband.

Eigentlich wollten die Scorpions schon vor Jahren Schluss machen, kündigten ihre Abschiedstournee an. Doch aus einer Abschiedstournee wurden zwei, drei und noch einige mehr.

Stimmige Show: die Scorpions in Mannheim. Foto: Christian Hanelt

Aktuell sind die Scorpions auf ihrer „Rock Believer World Tour“ – letzter Stopp war am Dienstag in der nahezu ausverkauften Mannheimer SAP-Arena.

Klaus Meine trommelt auch mal selbst. Foto: Christian Hanelt

Im Gepäck natürlich das neue Album aber auch all das, was die Fans lieben und was längst zu Gassenhauern der harten Rockszene geworden ist: „Send Me An Angel“, „Big City Lights“, „Still Loving You“, „Rock You Like A Hurricane“ und natürlich „Wind Of Change“, diesmal allerdings in der „Ukraine Version“, wo aus der Zeile „I follow the Moskva down to Gorky Park“ nun „Now listen to my heart, it says Ukrainia“ geworden ist.

Das Leder steht Klaus Meine auch mit stolzen 74 Jahren noch gut. Foto: Christian Hanelt

Aber auch schon das Vorprogramm des Abends begeisterte mit hartem Rock aus Schweden.

Feiern die 80er: die Schwedinnen von Thundermother. Foto: Christian Hanelt

Thundermother, eine, bis auf die Gitarristin, runderneuerte Band aus vier Frauen, präsentierte einen Cocktail ihre bekanntesten Nummern.

Stark: die Vorband Thundermother. Foto: Christian Hanelt

Die Schwedinnen machten damit beste Werbung für ihr Konzert am 27. Mai (Pfingstsamstag) in der Kaiserslauterer Kammgarn.