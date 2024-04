Der Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nimmt weiter Kontur an. Nun kommt sogar Verstärkung aus der NHL - rechtzeitig für Phase vier der WM-Vorbereitung.

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Vizeweltmeister Deutschland bekommt für die WM in Tschechien Verstärkung aus der besten Eishockey-Liga der Welt.

Die beiden Angreifer Nico Sturm (San Jose Sharks) und JJ Peterka (Buffalo Sabres) sowie Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) stoßen zur sogenannten Phase vier der Vorbereitung am 1. Mai in Wolfsburg zur Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis.

«Nachdem wir bereits ihre persönlichen Zusagen hatten, sind nun auch alle erforderlichen Formalitäten erledigt. Daher freuen wir uns, wenn JJ, Nico und Philipp ab der kommenden Woche bei uns sind und wir sie im Kreise der Nationalmannschaft empfangen werden», erklärte Sportdirektor Christian Künast. «Sie werden ihre Persönlichkeiten und Qualitäten ins Team einbringen bei der unmittelbaren Vorbereitung auf die WM in Tschechien, die für uns ab Mittwoch in Wolfsburg und Weißwasser ansteht.»

Die Deutschen bestreiten zunächst einen zweiten Test gegen Österreich am Samstag in Zell am See. Vor ihrem WM-Start am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei wollen sich die Deutschen noch in zwei Partien gegen Frankreich in Wolfsburg (4. Mai) und in Weißwasser (6. Mai) in Medaillenform bringen.

«Wichtig sind die Spieler, die hier sind, alles andere ist Spekulation», hatte Verteidiger und Kapitän Moritz Müller nach dem 4:2 im ersten Test gegen Österreich über die erwartete Verstärkung aus Nordamerika gesagt. «Aber jeder Spieler aus der NHL ist eine Verstärkung für uns. Es wäre toll, wenn sie dazustoßen und wenn nicht, dann machen wir's mit den Jungs, die hier sind.»