Notstand in Pfälzer Kliniken

Krankenhäuser schlagen wegen fehlender Pflegekräfte Alarm. Nicht nur die Urlaubszeit und der Krankenstand schaffen Probleme. Und die sind nicht zu lösen. Zum Artikel

„Der Letzte, der mich rausgefordert hat, hat“s nicht überlebt“

Der Hauptangeklagte gab wieder den Besserwisser, der Mitangeklagte brach sein Schweigen, und dem Oberstaatsanwalt platzte der Kragen: Beim zwölften Verhandlungstag im Polizistenmordprozess ging es hoch her. Zum Artikel

Kommentar zur Bundeswehr in Mali: Der Einsatz ergibt keinen Sinn mehr

Die Bundeswehr hat in Mali nichts mehr zu suchen, weil sie ihren Auftrag dort nicht mehr erledigen kann, meint Politik-Redakteur Stefan Fischer. Zum Artikel

Trump könnte Dokumente über Atomwaffen einbehalten haben

Die Veröffentlichung des Durchsuchungsbefehls könnte Licht in die immer dramatischere Affäre um die Razzia auf Donald Trumps Anwesen bringen. Gleichzeitig werden seine Anhänger immer lauter. Zum Artikel

Kommentar: Ohne die Bischoff-Brauerei würde Vielen etwas fehlen

Das drohende Aus für die Privatbrauerei Bischoff wäre ein Verlust für die Region. Eine Rettung aber – quasi übers Wochenende – käme einem kleinen Wunder gleich, kommentiert der Leiter der Lokalredaktion Donnersbergkreis Torben Mülller. Zum Artikel

In öffentlichen Gebäuden wird es kälter – Habeck plant Verordnung

Um Energie zu sparen, soll in öffentlichen Gebäuden weniger geheizt werden, verkündete der Wirtschaftsminister. Auch für Privathaushalte hält Habeck Vorgaben bereit. Zum Artikel

Autor Salman Rushdie bei Angriff verletzt

Der seit Jahren mit dem Tode bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie ist am Freitag auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York attackiert worden. Zum Artikel

Flugtag-Katastrophe von Ramstein: Wären wir heute besser vorbereitet?

Beim Flugtag 1988 stürzte ein Jet mitten in die Zuschauermenge, über 500 Menschen wurden vom brennenden Kerosin teils schwer verletzt. Soldaten und Besucher wollten daraufhin unbedingt helfen. Was eigentlich die richtige Reaktion war, sorgte dafür, dass viele Verletzte stundenlang unversorgt blieben und Menschen noch Tage später verzweifelt ihre Angehörigen suchten. Zum Artikel

Für den Katastrophenfall: 18 Trinkwasserbrunnen in Frankenthal, 49 in Ludwigshafen

Zwei Liter Wasser pro Tag und pro Person für einen Zeitraum von zehn Tagen: Das ist die Empfehlung von Bevölkerungsschützern für den Notvorrat. Doch wie funktioniert im Krisenfall die Versorgung mit Trinkwasser? Wir haben in Frankenthal nachgefragt. Zum Artikel

Gewässerexperte: Wasserknappheit wird zum Dauerzustand

Bäche verrinnen, Pflanzen verdorren – die Trockenheit stresst die Natur. Lebensräume werden sich verändern, sagt Jürgen Decker. Der Bauingenieur ist gewissermaßen der Ober-Aufseher der Gewässer zwischen Rhein und Haardt. Im Gespräch mit Martin Schmitt verrät er, was er von Stauseen im Pfälzerwald hält und was ihn an Wärmepumpen sorgt. Zum Artikel

Ein Grundschulmädchen namens Angela

Manche geflüchteten Familien, die in Deutschland Schutz fanden, nannten ihre Kinder aus Dankbarkeit Angela. Was machen die Kinder heute? Zu Besuch bei einer fröhlichen Sechsjährigen in Köln. Zum Artikel

So gibt’s den besten Blick auf die Sternschnuppen

In den nächsten Nächten erreichen die Sternschnuppen der alljährlichen Perseidenschauer ihren Höhepunkt. Auch in der Pfalz gibt es geeignete Orte, um sie zu beobachten. Zum Artikel