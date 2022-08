In den nächsten Nächten erreichen die Sternschnuppen der alljährlichen Perseidenschauer ihren Höhepunkt. Auch in der Pfalz gibt es gute Orte, um sie zu beobachten.

Jedes Jahr um den 12. August sind so viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen wie sonst zu keiner Zeit des Jahres. Sie werden Perseiden genannt, da sie augenscheinlich aus dem Sternbild des Perseus auf uns herabregnen. Der Grund für dieses Spektakel hat mit Sternen aber gar nichts zu tun. Vielmehr stammen die Sternschnuppen von einer Staubwolke , die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne durchfliegt. Der Komet Swift-Tuttle hat diese Staubwolke auf seiner Umlaufbahn um die Sonne hinterlassen.

Sehen wir die Perseiden von der Pfalz aus?

Laut Deutschem Wetterdienst ist der Himmel Freitag und Samstag Nacht recht klar. Ein Problem könnte der helle Mond darstellen, durch dessen Leuchten wohl viele Sternschnuppen nur schwer zu erkennen sein werden. Auch die Lichtverschmutzung ist hierzulande recht stark: Die Airbase Ramstein ist laut Daten der US-Weltraumbehörde Nasa einer der hellsten Orte der Pfalz; auch die BASF strahlt nachts sehr hell und hindert damit unter Umständen den Blick auf Sterne und Sternschnuppen. Aber gerade im Pfälzerwald gibt es noch einige recht dunkle Flecken. Wer sich ein genaueres Bild über die Lichtverschmutzung in der Pfalz machen will, kann das mithilfe dieser interaktiven Karte tun. In der Pfalz gibt es in und um Rumbach, Annweiler und Maikammer besonders wenig Lichtverschmutzung. Generell gilt: auf Bergen und auf dem Land, überall wo wenig künstliche Beleuchtung ist, kann man gut Sterne und Sternschnuppen beobachten.