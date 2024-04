Nach einem Stromausfall zu Beginn der Woche in Lambsheim teilen die Stadtwerke Grünstadt die Gründe für den Ausfall mit. Zur Kritik über Häufungen von Stromausfällen verweist der Netzbetreiber auf die Pfalzwerke.

Am Montag, 22. April, ist um 14.37 Uhr für rund zwei Stunden in Lambsheim der Strom ausgefallen. Das teilen die Stadtwerke Grünstadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Als Grund für den Ausfall nennt der Netzbetreiber ein defektes unterirdisches Kabel im Bereich des Naherholungsgebiets Nachtweide. Davon betroffen war größtenteils der nordöstliche Bereich von Lambsheim. Unter anderem in Facebook-Gruppen haben einige Lambsheimer Bürger den Stromausfall zum Anlass genommen, die angebliche Häufung solcher Ausfälle zu beklagen. Die Stadtwerke Grünstadt wollen auf Anfrage keine Statistiken zur Anzahl von Stromausfällen herausgeben. Begründung: schwierige Vergleichbarkeit. Steffen Albert, Technischer Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke, betont gegenüber der RHEINPFALZ stattdessen: „Wir investieren jährlich eine Million Euro in die Modernisierung unserer Stromnetze.“ Der Betreiber beliefert neben Lambsheim auch Neuleiningen und Grünstadt. In Lambsheim, das seit 2017 von den Stadtwerken versorgt wird, seien seitdem unter anderem einige Strecken erneuert worden.

Angesprochen auf die angebliche Häufung von Störungen verweist Albert auf die Pfalzwerke, die der vorgelagerte Netzbetreiber sind. „Uns sind im Falle von Lambsheim keine gehäuften Störfälle bekannt, und auch in den Nachbargemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es keine Auffälligkeiten“, teilt Pfalzwerke-Sprecherin Susanne Münch mit. So habe man in den vergangenen fünf Jahren in Lambsheim acht derartige Fälle gezählt. Die Ursachen dafür seien unterschiedlich: Stürme, Tiere beim Nestbau oder ein Lenkdrache in der Leitung.