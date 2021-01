Ein früherer NPD-Funktionär aus der Südwestpfalz soll hinter dem Nationalisten-Aufmarsch am Bismarckturm bei Bad Dürkheim stecken: Nach RHEINPFALZ-Informationen gilt Sascha Wagner als Organisator der Veranstaltung mit etwa 40 Leuten, deretwegen am Sonntagnachmittag ein größeres Polizeiaufgebot anrückte. Demnach hatte er bei der Kreisverwaltung zunächst eine derartige Veranstaltung angekündigt, die Anmeldung dann aber wieder zurückgezogen. Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Behörden gegen Beteiligte – neben Rechtsradikalen haben die Beamten auch Menschen aus dem „Reichsbürger“- und „Querdenker“-Spektrum entdeckt – vorgehen werden. Um was für Delikte es dabei geht, steht hier.