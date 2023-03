Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein größeres Polizeiaufgebot ist am Sonntag zum Bismarckturm bei Bad Dürkheim geeilt, weil ein einstiger NPD-Funktionär dort Leute zu einer wohl illegalen Kundgebung zusammengeholt hatte. Nun wird gegen Beteiligte wegen verschiedener Delikte ermittelt. Doch es muss am gleichen Tag an gleicher Stelle noch einen weiteren Extremisten-Auflauf gegeben haben.

Allzu ausführlich kann die nationalistische Jubelfeier am Sonntagnachmittag nicht ausgefallen sein. Denn Spaziergänger und kommunale Ordnungshüter werden auf das Treiben am Bismarckturm