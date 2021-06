Die Nachfrage nach einer Terminbuchung für die zweite Massenimpfaktion in Speyer war am Montagmorgen so groß, dass der Server laut Stadtverwaltung Speyer um 8 Uhr zusammengebrochen ist. Wie berichtet, ist die Impfaktion für Sonntag, 20. Juni, in der Auestraße geplant. Im Gegensatz zur ersten Aktion wird bei dieser das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft. Über www.speyer.de/termine können sich seit Montagmorgen, 8 Uhr, Bürger aus Speyer, den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen und Rheinauen sowie aus Schifferstadt und Böhl-Iggelheim anmelden. Laut Stadt hat es Zugriffe aus ganz Deutschland auf die Webseite gegeben. Mindestens 2500, maximal 3500 Impfdosen stehen zur Verfügung. Die Termine werden über den Tag verteilt online freigeschaltet. So sollen laut Stadt möglichst viele Menschen eine faire Chance haben, sich für eine Impfung anzumelden. Stand 10.40 Uhr ist das Portal wieder erreichbar und eine Terminbuchung möglich.

