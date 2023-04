Missbrauch: Vorwürfe gegen Priester waren bekannt

Der Skandal um einen Priester, der in den 1970er- und 80er-Jahren Jugendliche sexuell missbraucht hat, zieht weitere Kreise. Hinweise auf Übergriffe gab es offenbar schon sehr früh. Hier geht’s zum Artikel.

Geschäftspartner von Polizistenmörder verurteilt

Gerichte im Saarland haben zwei weitere Bekannte des Polizistenmörders von Kusel bestraft. Eigentlich müsste zumindest einer der beiden nun seinen Jagdschein verlieren. Doch im Saarland haben die Waffenbehörden in der Vergangenheit nicht immer getan, was zu tun ist. Hier geht’s zum Artikel.

Russische Agenten: Liebesfallen für die Bundeswehr

Moskau verschickt offenbar wieder verstärkt Liebesgrüße. Jedenfalls wurde nach einem Bericht der „Welt am Sonntag“ bei einer Tagung mit Nato-Militärs davor gewarnt, dass sich der russische Geheimdienst über die Dating-Plattform Tinder an Bundeswehrangehörige und Politiker ranmache. Hier geht’s zum Artikel.

Einigung im Streit um Kostüm-Show auf Bundesgartenschau

Im Streit um eine Kostüm-Show auf der Bundesgartenschau in Mannheim ist eine Einigung erzielt worden. Die Seniorinnen-Tanzgruppe, der vorgeworfen wurde, mit ihren Kostümen kulturelle Klischees zu bedienen, wird bei der Veranstaltung auftreten. Der Kompromiss besteht aus mehreren Teilen. Hier geht’s zum Artikel.

Buga: Gefahr einer Verbotskultur - Meinung

Die Vorgänge um eine Mannheimer Seniorinnen-Tanzgruppe zeigen, wie im Namen von Rücksichtnahme eine Verbotskultur gedeihen kann, meint Ralf Joas. Hier geht’s zum Artikel.

Pfalztheater erhöht Eintrittspreise und vereinfacht Abo-Modelle

Besucher des Pfalztheaters Kaiserslautern müssen künftig einen höheren Eintritt bezahlen. Der Kulturausschuss des Bezirksverbands hat in seiner jüngsten Sitzung einer „moderaten Anpassung der Preise“ zugestimmt. Hier geht’s zum Artikel.

Durchsuchung im Saarbrücker Stadtrat: Verdacht der Bestechlichkeit

Die Saarbrücker Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Mitglieder der zweiköpfigen Fraktion „Die Fraktion“ im Stadtrat der saarländischen Landeshauptstadt. Wie Oberstaatsanwalt Mario Krah erläutert, besteht der Verdacht der Bestechlichkeit. Hier geht’s zum Artikel.

Viel Verwirrung um das 49-Euro-Ticket

In der Pfalz sind viele Besitzer einer Jahreskarte für den Nahverkehr irritiert über das Verhalten der Deutschen Bahn gegenüber ihren Kunden. Ist ein Umsteigen auf das neue Deutschlandticket nur mit Handy möglich? Und was ist zu tun, wenn man das nicht will? Hier geht’s zum Artikel.

Corona-Schutzmasken müssen vernichtet werden

Während der Pandemie hat Deutschland Milliarden chinesische Schutzmasken gekauft. Doch viele haben den hiesigen Qualitätsstandards nicht genügt. Bekommt die Bundesrepublik nun das Geld zurück? Hier geht’s zum Artikel.

Wie läuft der Saison-Start von Spargel, Kartoffel und Erdbeere?

Die Frühernte ist für Produzenten von Spargel, Kartoffel und Erdbeeren wegen des unbeständigen Wetters häufig die aufreibendste Zeit des Jahres. Werden die Erzeugnisse teurer? Hier geht’s zum Artikel.

Jogger getötet: Bärenmutter JJ4 wartet auf den Tod

Die Bärin, die im Trentino einen Jogger tötete, wurde in der norditalienischen Provinz eingefangen. Jetzt droht ihr das gleiche Schicksal wie ihren Brüdern „Bruno“ und JJ3. Hier geht’s zum Artikel.

Interview: Die „Anonyme Giddarischde“ erhalten den Preis der Emichsburg

Bei den Mundarttagen in Bockenheim wird diesmal eine Band ausgezeichnet, die sich dem Pfälzischen verschrieben hat wie kaum eine andere: die „Anonyme Giddarischde“ aus Frankenthal. Drei von ihnen erzählen Anja Benndorf, weshalb sie zu den Pandemie-Gewinnern zählen und Dialekt Schulfach sein sollte. Hier geht’s zum Artikel.