In der Pfalz sind viele Besitzer einer Jahreskarte für den Nahverkehr irritiert über das Verhalten der Deutschen Bahn gegenüber ihren Kunden. Ist ein Umsteigen auf das neue Deutschlandticket nur mit Handy möglich? Und was ist zu tun, wenn man das nicht will?

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hat sich in rund drei Jahrzehnten mit Angeboten wie Job-Ticket, Karte ab 60 und Rhein-Neckar-Ticket einen Stamm von langjährigen Jahreskartenkunden aufgebaut.