Ein Verantwortlicher der Speyerer Kreditvermittlungsfirma Maxda ist wegen Betrugs an bundesweit rund 175.000 Kunden zu einer Bewährungsstrafe und zur Zahlung von „mehreren Millionen“ Euro verurteilt worden. Außerdem wurde das Unternehmen dazu verdonnert, rund 30 Millionen Euro aus illegalen Gewinnen an den Staat zu zahlen, damit die Opfer entschädigt werden können. Darüber hat die für Wirtschaftsstrafsachen zuständige Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern informiert.

Das Unternehmen, das laut Eigenwerbung schnell und einfach Kredite an Menschen vermittelt, die sonst schwer an Darlehen kommen, hat nach Auskunft der Staatsanwaltschaft von seinen Kunden unrechtmäßig Reisekosten verlangt, ohne dass diese tatsächlich entstanden waren. Bei Maxda hatte es Anfang Oktober 2017 eine Razzia gegeben – kurz nachdem der aktuelle Geschäftsführer, Oliver Hierold, die Firmenleitung übernahm. Er ist nach Informationen der RHEINPFALZ und wie die Staatsanwaltschaft sagte, als „nomineller Geschäftsführer“, nicht der Verurteilte. Auf Anfrage wollte er zu dem systematischen Betrug durch Maxda von Januar 2010 bis Oktober 2017 nichts sagen.