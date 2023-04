Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mehr als sieben Jahre lang soll der frühere Hauptsponsor des 1. FCK, die Speyerer Kreditvermittlungsfirma Maxda, bundesweit systematisch Kunden betrogen haben: Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern spricht von 175.000 Geschädigten und einem Schaden von rund 30 Millionen Euro. Ein Maxda-Verantwortlicher erhielt ein Strafbefehl, gegen vier weitere Firmenmitarbeiter wird noch ermittelt.

„Kredit in zwei Minuten“, so wirbt die Maxda Darlehensvermittlungsgesellschaft mbH auch aktuell für sich. Sie hat sich spezialisiert auf Kunden, die sonst nicht so einfach an einen Kredit