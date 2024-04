Der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (52, Wahlkreis Ludwigshafen/ Frankenthal) begrüßt ausdrücklich den Beschluss des Deutschen Bundestags zur Einführung eines Veteranentags: „Seit der Gründung der Bundeswehr haben über zehn Millionen Frauen und Männer unter persönlichen Entbehrungen, gefährlichen Bedingungen sowie körperlichen und seelischen Härten in unseren Streitkräften gedient. Nach eher von Desinteresse geprägten Jahrzehnten wollen wir die Frauen und Männer würdigen, die Deutschland gedient haben.“

SPD, Grüne, FDP und CDU/CSU haben mit einem gemeinsamen Antrag einen nationalen Veteranentag beschlossen, um die Wertschätzung und Versorgung von Veteranen und deren Familien zu verbessern. Der Bundeswehr-Veteranentag wird jährlich am 15. Juni stattfinden, da an diesem Tag 2019 erstmals das Veteranenabzeichen verliehen wurde. Schreider: „Mit der Einführung eines Veteranentags soll ein Raum für Austausch entstehen, um Verständnis in der Gesellschaft zu schaffen für die Leistungen, Entbehrungen und Opfer, die mit dem Militärdienst verbunden sind.“