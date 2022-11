„Hole Punch Cloud“: Seltenes Wetterphänomen über der Pfalz

Am Himmel über der Pfalz war am Samstag ein ungewöhnliches Phänomen zu beobachten: In der sonst recht dichten Wolkendecke prangte ein kreisrundes Loch. Ein Klimatologe erklärt, was es damit auf sich hat. Zum Artikel

Anwalt von Andreas S. fordert von Opferfamilie fünfstellige Summe

Die Verteidiger des mutmaßlichen Polizistenmörders Andreas S. haben angekündigt, der Familie der getöteten Polizistin eine Rechnung über mehrere Zehntausend Euro zu stellen. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt. Zum Artikel

Bau- und Wartungsarbeiten: Sperrungen auf wichtigen Verkehrsachsen

Auf zwei wichtigen Pfälzer Verkehrsachsen kommt es ab Montag zu Behinderungen. Zum Artikel

Ermittlungen nach Fake News zu tödlicher Auseinandersetzung

Nach einem tödlichen Streit in einer Bad Kreuznacher Gaststätte geht die Polizei gegen gestreute Falschinformationen vor. Zum Artikel

Kopfkino mit Roland Kaiser

Es gab Bowle, Schinkenröllchen und Käsewürfel auf Plastikstäbchen, aus den Boxen des Plattenspielers im elterlichen Wohnzimmer tönte „Santa Maria“. 40 Jahre später stehen die Kinder in der SAP-Arena in Mannheim und tun das, was sie damals unter Androhung der Todesstrafe nicht getan hätten: Sie singen mit. „Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren…“ Zum Artikel

Was beim FCK-Sieg in Bielfeld gut, und was schlecht war

Nach schwierigen Wochen beschert Daniel Hanslik dem FCK den Siegtreffer im Spiel bei Arminia Bielefeld. Trainer Schuster ist trotz des Erfolges nachdenklich. Zum Artikel

Demos nach Bluttat: „Hier ist kein Platz für Neonazis“

Weitgehend friedlich verlief der Aufmarsch Rechtsextremer am Samstag in Oggersheim. Gerade einmal elf Teilnehmer hatten die Initiatoren einer „Mahnwache“ mobilisiert. Sie wollten die Bluttat vor zwei Wochen für ihre Zwecke instrumentalisieren. Ihnen standen bis zu 200 Gegendemonstranten gegenüber, die sich gegen die Spaltung der Gesellschaft aussprachen. Zum Artikel

Probleme bei der Briefzustellung: Beschwerdezahl schnellt in die Höhe

Aus Ärger über verspätete oder verlorene Briefe beschweren sich immer mehr Bürger bei der Bundesnetzagentur. Im Oktober seien rund 9700 Beschwerden eingegangen und damit fast doppelt so viele wie im September (5000), teilte die Bonner Regulierungsbehörde mit. Zum Artikel