Auf zwei wichtigen Pfälzer Verkehrsachsen kommt es ab Montag zu Behinderungen. Wegen einer Kanalsanierung wird am Montag ab 10 Uhr auf der A65 zwischen Neustadt-Nord und Haßloch in beiden Richtungen immer wieder die linke Spur gesperrt. Und ab Dienstag steht laut Autobahn GmbH dann in den Nachtstunden immer nur eine Spur zur Verfügung. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten Mitte Dezember. An der B10 stehen derweil Baumfällarbeiten an, deshalb sind die Tunnel bei Annweiler laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils zwischen 8 und 17 Uhr gesperrt. Außerdem wird am Hörnchenberg-Tunnel der A62 bei Landstuhl wegen Wartungsarbeiten am Dienstag und Mittwoch je eine Röhre dichtgemacht.