Am Himmel über der Pfalz war am Samstag ein ungewöhnliches Phänomen zu beobachten: In der sonst recht dichten Wolkendecke prangte ein kreisrundes Loch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) handelt es sich bei dieser Wolkenformation um eine „Hole Punch Cloud“. Einen deutschen Fachbegriff für das Phänomen gibt es demnach bislang nicht. Der englische Begriff „hole punch“ bedeutet so viel wie Locher oder Lochstanzer.

Die Entstehung solcher Wolkenlöcher ist nach Angaben des DWD noch nicht endgültig erforscht. Eine Vermutung von Wissenschaftlern sei, dass die Löcher durch kleine Eispartikel entstehen, die mit den Wassertröpfchen der Wolke zusammentreffen und diese in sich aufnehmen. Die Eiskristalle werden dadurch immer schwerer „und beginnen schließlich aus dem Bereich der Wolkendecke herabzufallen, wodurch eine zerfranste, herabhängende Wolke inmitten des Wolkenlochs entsteht“, schreibt der DWD auf seiner Internetseite.

Schneefall unter Wolkenloch möglich

Normalerweise erreichen die Eiskristalle die Erde demnach nicht, weil sie vorher verdampfen. In Einzelfällen könne es aber auch zu Schneefall oder Regen genau unterhalb des Loches in den Wolken kommen.

Die Eispartikel könnten laut DWD zum einen auf natürlichem Wege in höheren Luftschichten entstehen. Eine andere Ursache könnten Flugzeuge sein, die durch die Wolken fliegen und an denen sich in bestimmten Bereichen Eiskristalle bilden können.