Charles III. offiziell als König ausgerufen

Zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist ihr ältester Sohn Charles nun auch offiziell und feierlich als König ausgerufen worden. Im Anschluss beteuerte Charles III. am Samstag, dem Vorbild seiner Mutter folgen zu wollen. Zum Artikel

Demo gegen B10-Ausbau

Umweltschützer aus der ganzen Region sind am Samstagnachmittag auf dem Landauer Stiftsplatz zusammen gekommen, um gegen den vierspurigen Ausbau der B10 zu demonstrieren. Zum Artikel

88.000 Besucher beim Festival des deutschen Films

Die Besucherzahl sei sehr erfreulich, sagte Michael Kötz, Leiter des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen, am Samstagnachmittag bei der Abschluss-Pressekonferenz . Das Ziel, schwarze Zahlen zu schreiben, habe das Festival dennoch verfehlt. Zum Artikel

FCK: Keine Zeit für Nickerchen

Das Duell am Sonntag im Fritz-Walter-Stadion zwischen dem FCK und Darmstadt 98 verspricht Spannung, volle Ränge – und für den Kaiserslauterer Mittelstürmer körperliche Pein. Zum Artikel

Hersteller ruft Käse zurück

Sieben Produkte ruft die Lactalis Deutschland GmbH zurück. Verkauft wurden sie seit Ende August unter anderem bei Edeka, Lidl und Aldi Süd. Zum Artikel

Hochstraßenabriss: Abrechnung vor Gericht

Was wurde mündlich vereinbart, was schriftlich fixiert? Um diese Fragen kreist das juristische Nachspiel zwischen der Abrissfirma Moß und der Stadt Ludwigshafen nach dem Rückbau der Hochstraße Süd. Es geht um viel Geld. Zum Artikel

Lithium aus der Pfalz: Forscher zweifeln

Klimaneutral will ein Unternehmen in der Pfalz Lithium fördern. Aber was im Labor funktioniert, hat wenig mit der Realität zu tun, sagen Wissenschaftler. Zum Artikel

Mit Fahrgemeinschaft Geld sparen

Wer Fahrgemeinschaften bildet, kommt bei den Spritkosten besser weg. Doch Mitfahrer profitieren auch steuerlich davon. Apps helfen, Mitfahrer zu finden und berechnen die besten Strecken. Zum Artikel