Erhobene Zauberstäbe in der Kirche? Eine Pfarrerin, die aus Harry Potter zitiert? Das klingt erstmal ungewöhnlich, ist aber so am Freitagaben in der Lamberstkirche in Bockeneim (Kreis Bad Dürkheim) passiert. Dort hat Pfarrerin Ute Metzger einen magischen Gottesdienst mit Harry-Potter-Motto abgehalten. Unter anderem gab es ein Quiz, bei dem die Gemeinde erraten musste, ob es sich um ein Harry-Potter- oder um ein Bibelzitat handelt. Das gab schon einen Einblick darauf, wie Metzger gemeinsam mit ihren Jugendmitarbeiterinnen auf die Idee der außergewöhnlichen Messe gekommen ist. Wie der Gottesdienst abgelaufen ist und was es für weitere Besonderheiten gab, können Sie im Text und Video hier erfahren.