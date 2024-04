578 Studierende sind an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau in ihr erstes Fachsemester gestartet. Die Gesamtzahl der Studierenden an den beiden Standorten liegt bei rund 17.000.

Zu Beginn des Sommersemesters 2024 sind nach vorläufigen Zahlen an der RPTU 16.655 Studierende eingeschrieben, 18.260 Studierende waren es im Sommersemester 2023. Nach Angaben der RPTU sind es 9761 am Standort Kaiserslautern und 6894 in Landau, inklusive 2141 Fernstudierende. Der Anteil der ausländischen Studierenden liegt bei rund 18 Prozent. Traditionell starten zum Sommersemester weniger Studiengänge als zum Wintersemester. Von den „Neuen“ haben sich 281 in einem Bachelor- und 115 in einem Masterstudiengang eingeschrieben.

Orientierungsstudium gefragt

In den kommenden Wochen bietet die RPTU zahlreiche Möglichkeiten, in Forschung und Wissenschaft einzutauchen und das Angebot kennenzulernen. So starten erstmals über 100 junge Menschen ins Orientierungsstudium „RPTUzero“. Dabei erfahren sie vor der offiziellen Einschreibung, welche Anforderungen ein Universitätsstudium stellt und welche Berufsperspektiven sich danach bieten. Sie können fächerübergreifend Lehrveranstaltungen besuchen, Universität, Mensa und Bibliothek kennenlernen, Kontakte knüpfen und – wenn sie das möchten – am Ende sogar an Prüfungen teilnehmen und Leistungspunkte sammeln, die später anrechenbar sind.

Orientierung bieten Studieninfotage – in Landau am 18. Juni und in Kaiserslautern am 25. Juni. Studierende in spe können den Campus erkunden und sich in verschiedenen Programmformaten über das Angebot informieren. Studierendengruppen und Uni-Einrichtungen stellen sich vor und zeigen auf, was ein Studium an der RPTU über das Lernen hinaus ausmacht (rptu.de/s/studieninfotag).

Für Schülerinnen und Schüler bietet die RPTU bis Mitte Juni ein Programm namens „MINT-Mach-Pass“ an. Kinder zwischen acht und 13 Jahren haben die Möglichkeit, in kostenfreien Kursen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu entdecken. Die Themen reichen von „Ohne Pilze keine Pizza“ über „Mit Wasserstoff in die Zukunft?“ bis zu „Expedition Klima“. Daneben gibt es die Kinder-Uni. Diese kostenfreie Veranstaltungsreihe richtet sich an Kinder zwischen acht und 12 Jahren und gibt Einblicke in die Forschung: Wie kommt der Sauerstoff ins Wasser? Oder: Woher weiß ein Pilot, wie hoch er fliegen muss? In Kaiserslautern startet die Kinder-Uni am 8. Mai.