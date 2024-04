Ein Motorradfahrer ist am Rhein entlang unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Er stürzt - und rutscht unter einen Kastenwagen.

Kamp-Bornhofen/Kestert (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 42 im Rhein-Lahn-Kreis unter einen Kastenwagen gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-Jährige am Samstag zwischen Kamp-Bornhofen und Kestert am Rhein entlang unterwegs. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen habe der Motorradfahrer wahrscheinlich bei einem versuchten Überholmanöver den Kastenwagen übersehen, der ihm entgegenkam, so die Polizei.

Er soll noch versucht haben, zu bremsen und auf seine Spur zurückzukommen, verlor demnach aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er rutschte laut Mitteilung gegen und unter den Kastenwagen, während sein Motorrad in der Böschung landete. Der Verletzte wurde demnach per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die B42 war nach dem Unfall vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

Mitteilung