Der Hertie-Umbau in der Neustadter Innenstadt kann weitergehen. Investor Devello teilte am Mittwoch mit, dass er mit dem H&M-Konzern einen Vertrag als Hauptmieter abgeschlossen hat. Der schwedische Bekleidungskonzern hatte sich Ende 2018 aus Neustadt zurückgezogen, weil es keine Einigung mit dem bisherigen Vermieter in der Hauptstraße gab. Das Hertie-Gebäude am Bachgängel steht seit 2009 leer und wird seit 2017 umgebaut. Die Arbeiten waren im Vorjahr unterbrochen worden, weil sich Devello von dem ursprünglichen Hauptmieter Moses trennte. Eröffnung soll nun im Zeitraum zwischen Frühjahr und Herbst 2021 sein. Devello gibt das Investitionsvolumen mit zwölf Millionen Euro an. Mehr lesen Sie hier.