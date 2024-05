Trotz einer beherzten Schlussoffensive unterlag Fußball-Verbandsligist FK Pirmasens II gestern nur denkbar knapp mit 1:2 (0:0) beim TuS Marienborn.

In der Nachspielzeit wurde ein Schuss von Pirmasens’ aufgerücktem Verteidiger Martin Stuppy gerade noch von der Torlinie geschlagen. Kurz zuvor scheiterte Spielertrainer Christopher Ludy mit zwei Kopfbällen. In der 80. Spielminute hatte Stuppy den eingewechselten Stefan Scoular-Stajic gut ins Szene gesetzt, doch der verzog vor dem Marienborner Tor.

„In den letzten 25 Minuten haben wir gedrückt. Allerdings haben wir es versäumt, uns mit dem zweiten Treffer zu belohnen“, bedauerte Ludy. So blieb es beim Anschlusstreffer durch Lennart Vogt, der einen schönen Spielzug über Tom Dahler und Scoular-Stajic nach 73 Minuten zum 1:2 aus Pirmasenser Sicht abschloss.

Die erste Hälfte ging an Marienborn. Nach einer Viertelstunde verschossen die Hausherren einen Foulelfmeter, den Dahler verursacht hatte. Der Pirmasenser Rechtsverteidiger Francis Sesay war für den zweiten Foulelfmeter verantwortlich (58.). Antonio Serratore traf zur Marienborns Führung. Keine Minute später kassierte Pirmasens das 0:2 durch Deniz Cinar. „Wir spielen dem Gegner den Ball in den Fuß und sind dann in Unterzahl“, haderte Ludy.

Am kommenden Wochenende empfängt Pirmasens die TSG Bretzenheim, die einen Platz und zwei Punkte hinter dem FKP II liegt. „Das ist ein entscheidendes Spiel und eine Woche später in Offenbach nicht weniger“, sagt Ludy, dessen Team zwei Ränge vor den Abstiegsplätzen rangiert.

FK Pirmasens II: Cölsch – Sesay (62. Hauk), Stuppy, Volberg, Dahler – Ayers (70. Scoular-Stajic), Jubileum, Landoll (69. Jung), Schnell - Vogt, Ludy