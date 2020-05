Auf der Hertie-Baustelle am Bachgängel kann es erst weitergehen, wenn der Mietvertrag mit dem interessierten Großkonzern als Hauptmieter unter Dach und Fach ist. Dessen Wünsche sind schon in die Pläne eingearbeitet, aber es fehlt noch die Vertragsunterschrift – auch weil Vorstandssitzungen immer wieder ausgefallen seien. Über diesen Sachstand hatte der Hertie-Investor Devello zuletzt Ende Februar informiert. Neue Informationen hatte auch Oberbürgermeister Marc Weigel im Hauptausschuss nicht parat. Verwaltung und Investor seien regelmäßig in Kontakt, so Weigel. Noch habe er keinen Grund daran zu zweifeln, dass das Vorhaben nicht auf gutem Weg sei, wenn auch vermutlich mit Verzögerung. Die Eröffnung war zuletzt für Frühjahr 2021 geplant.