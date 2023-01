Hinter einigen Songs des Ludwigshafener Rappers Apache 207 steckt der Schifferstadter Produzent Furkan Duran alias WorstBeatz. Er macht erst seit 2020 hauptberuflich Musik. In der kurzen Zeit hat er viel erreicht – und trotzdem noch einiges vor.

Der ADAC hat Rastplätze an Autobahnen getestet. Besonders schlecht abgeschnitten hat der Spitzenrheinhof an der A61 kurz vor der Rheinbrücke. Die Prüfer ließen an der Anlage kaum ein gutes Haar. Zu Recht? Ein Besuch.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in Ludwigshafen wieder Saalfasnacht statt. Doch die Ludwigshafener Narren können sich die Pfalzbau-Miete nicht mehr leisten. Das sorgt für Unmut.

Die Grünen im Ludwigshafener Stadtrat kritisieren Äußerungen des Friesenheimer Ortsvorstehers Günther Henkel (SPD) und des KG-Eule-Präsidenten Michael Stein beim Friesenheimer Neujahrsempfang als rassistisch und fordern Konsequenzen. Henkel und Stein weisen die Vorwürfe vehement zurück.

Was der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal mit dem gebührenpflichtigen Laubsack vermeiden wollte, muss er jetzt doch tun: Mitarbeiter sammeln ab Montag mit Blättern gefüllte Tüten im Stadtgebiet ein. Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) hat die Testphase für gescheitert erklärt.