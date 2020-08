Nach monatelanger Verzögerung kommt es im Streit zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann am kommenden Freitag (12.30 Uhr) zum Gütetermin vor dem Arbeitsgericht. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Verhandlung nicht öffentlich. Dies teilte das Gericht in Kaiserslautern am Montag mit und bestätigte damit den von der RHEINPFALZ zu Beginn der vorigen Woche genannten Termin.

Bisher keine Einigung nach Termin bei SWFV

Der FCK hatte den Arbeitsvertrag mit dem 61-Jährigen am 6. März fristlos gekündigt, nachdem Ehrmann am 23. Februar freigestellt worden war. Der FCK wirft ihm „massive, substantielle Beleidigungen, Arbeitsverweigerungen und Drohungen gegenüber dem Trainerteam“ vor. Ehrmann hat dies stets bestritten und hat beim Arbeitsgericht Kaiserslautern gegen die Kündigung geklagt. Die Ehrmann-Seite argumentiert unter anderem, dass für den Vertrag des langjährigen Bundesliga-Torhüters und Torwarttrainer nach fast 36 Jahren im Klub keine Befristung mehr gilt und der FCK ihn weiter beschäftigen muss.

Nach einem Schlichtungstermin beim Südwestdeutschen Fußballverband SWFV und dessen Schlichtungsvorschlag gibt es noch keine von beiden Seiten unterschriebene Übereinkunft in der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Ehrmann und dem FCK.