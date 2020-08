In die Gerichtssache zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und seinem langjährigen Spieler und Torwarttrainer Gerry Ehrmann (61) kommt womöglich in den nächsten Wochen Bewegung. Ehrmann hat vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern gegen seine am 6. März erfolgte Kündigung geklagt. Nach dem Schlichtungstermin beim Südwestdeutschen Fußballverband ist weiter keine Entscheidung gefallen. Nach RHEINPFALZ-Informationen befasst sich das Arbeitsgericht Kaiserslautern am 28. August noch einmal mit der Sache.

Rieder? Boyd? Planungen beim FCK laufen

Derweil laufen die Personalplanungen beim FCK auf Hochtouren. Spekulationen um die Verpflichtung des „Sechsers“ und Innenverteidigers Tim Rieder (26/FC Augsburg, zuletzt an 1860 München verliehen) wollte der Klub nicht kommentieren. Angreifer Terrence Boyd (29/Vertrag beim Halleschen FC bis 2021) hat das Interesse auch des FCK an ihm bestätigt, kann sich aber auch einen Verbleib in Halle vorstellen – Vertragspoker.