In Pirmasens stieg die Zahl der Gewerbeanmeldungen bis Ende 2023 auf 342 Firmengründungen an. Dies zeigt einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als 310 Anmeldungen verzeichnet wurden.

Die Daten aus der Regionaldatenbank Genesis, betrieben von den Statistischen Landesämtern, bestätigen diesen Trend. Pirmasens folgt damit dem bundesweiten Trend zu mehr Unternehmensgründungen, nachdem deutschlandweit 2023 ein Anstieg um 41.532 auf 714.995 Gewerbeanmeldungen zu verzeichnen war.

Trotz des Anstiegs der absoluten Zahlen ist die relative Bedeutung von Firmengründungen aussagekräftiger, da sie die Bevölkerungszahl berücksichtigt. In Pirmasens kamen 2023 rund 84 Gründerinnen und Gründer auf 10.000 Einwohner, was der Stadt den 178. Platz unter 402 ausgewerteten Stadtstaaten sowie Stadt- und Landkreisen einbrachte. Der Spitzenreiter Leverkusen erreichte eine Quote von 166, während der Kreis Wittenberg das Schlusslicht mit einer Quote von knapp 43 bildete.

Wirtschaftliche Bedeutung neuer Unternehmen

Von den 342 Gewerbeanmeldungen in Pirmasens im Jahr 2023 wurden 312 als „Neuerrichtungen“ kategorisiert, da sie Geschäftsideen repräsentierten, die zuvor nicht existierten. Innerhalb dieser Gruppe stuften Experten 66 Gründungen als „Betriebsgründungen“ ein, denen sie aufgrund ihres Potenzials, Arbeitsplätze zu schaffen und zur lokalen Wirtschaft beizutragen, eine größere wirtschaftliche Bedeutung beimaßen. Dies stellt eine Steigerung um 20 solcher Gründungen im Vergleich zu 2022 dar.

Nicht jede Gewerbeanmeldung führt zu einer Neugründung, da auch Betriebsübernahmen eine Rolle spielen, insbesondere angesichts der Suche nach Nachfolgern für Betriebe von Inhabern aus geburtenstarken Jahrgängen. Im Jahr 2023 gab es in Pirmasens 317 Gewerbeabmeldungen, von denen jedoch nur 63 als „Betriebsaufgaben“ galten und auf größere Arbeitsplatzverluste hindeuteten. rhp