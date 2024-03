Das Rodalber Krankenhaus nimmt nachts keine Patienten mehr an. Wer medizinische Probleme hat, soll ins Pirmasenser Krankenhaus fahren. Das sind die Hintergründe der Entscheidung.

Ein Unbekannter hat kürzlich das Zweibrücker Tierfuttergeschäft Fressnapf überfallen. Die Polizei hat nun weitere Details bekanntegegeben.

An Ostern verkauft der Rodalber Angelverein seit Jahren Fische aus der eigenen Zuchtanlage. Wo kommen die Fische her, wie wachsen sie auf? Und woher stammt eigentlich das Wasser, das die Weiher speist? Ein Besuch vor Ort.

Zum Osterwochenende lädt die Zweibrücker Redaktion ihre Leser zum Spaziergang durch die Stadt ein. Dabei soll – passend zu Ostern – etwas gesucht und danach gerätselt werden. Zu gewinnen gibt es Gutscheine.

Brasserie-Chef Vjekoslav Pavic hat seinen Michelin-Stern verteidigt. Aber wo geht ein Sternekoch essen und was kocht der Kroate für seine Kinder?

Sabine Cunningham-Blinn lebt in zwei Welten: Im Sommer pflanzt die Floristin in Zweibrücken Blumen, im Winter zeigt sie Touristen die Schönheiten des südlichen Oman. Wie es dazu kam und warum sie von dem Land so fasziniert ist.

Mit den ersten Wänden nimmt das Bauprojekt auf dem Gelände der früheren Kaufhalle in Pirmasens Konturen an. Wann das Projekt abgeschlossen sein soll.

Der Gebäudekomplex der früheren Dorndorf-Schuhfabrik steht seit geraumer Zeit leer. Wie es mit dem Areal weitergehen soll, ist ungewiss.