Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Rodalber Krankenhaus nimmt nachts keine Patienten mehr an. Wer medizinische Probleme hat, soll ins Pirmasenser Krankenhaus fahren. Das sind die Hintergründe der Entscheidung.

Ab wann tritt die Regelung in Kraft?

Ab dem 1. April ist die Patientenaufnahme nur noch tagsüber von 6 bis 21 Uhr geöffnet. Das gilt an sieben Tagen in der Woche.

Was kann ich nachts machen, wenn es mir nicht gut geht?

Patienten