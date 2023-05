Der 1. FC Kaiserslautern darf sich auch in der letzten Partie der Saison auf eine großartige Fanunterstützung freuen. Für das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen Fortuna Düsseldorf waren am Freitagmittag 47.834 Karten abgesetzt. Cheftrainer Dirk Schuster kann allerdings bei Weitem nicht seine Bestbesetzung aufbieten. Kevin Kraus, der sich einer OP am Sprunggelenk unterziehen musste, und Aaron Basenach fehlen sicher, Marlon Ritter, Robin Bormuth, Terrence Boyd und Nicolai Rapp sehr wahrscheinlich. Von den vier internen Zielen, welche die Mannschaft sich nach dem Erreichen der 40-Punkte-Marke gesetzt habe, könnten drei noch realisiert werden, sagte Schuster. Er wünscht sich, „mit einem guten Gefühl“ aus der Partie und in die Sommerpause gehen zu können. Der Urlaub beginnt für die Profis des FCK am Montag. Am 19. Juni steht die erste Trainingseinheit für die kommende Spielzeit an. Tags darauf beginnt bereits die USA-Reise.