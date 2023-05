Auf dem Betzenberg steht am Sonntag das letzte Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern in der laufenden Fußball-Zweitliga-Saison an. Die „Roten Teufel“ empfangen Fortuna Düsseldorf (Anpfiff 15.30 Uhr). Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen rund ums Stadion und empfiehlt, die „Park & Ride“-Parkplätze Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost sowie das Gelände der Uni zu nutzen. Die Stadtwerke Kaiserslautern informieren im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen gibt es auch auf der FCK-Homepage. Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

An der Baustelle Gerhart-Hauptmann-Straße/Trippstadter Straße ist laut Polizei mit Verzögerungen zu rechnen. Für die An- und Abreise mit der Bahn hat die DB zwei zusätzliche Züge aus und in Richtung Ludwigshafen im Einsatz sowie einen zusätzlichen Zug aus und in Richtung Kusel. Details dazu stehen im Internet.

Weil zwischen Bahnhof und Stadion viele Fußgänger unterwegs sind, kann es vor und nach dem Spiel zu Beeinträchtigungen rund um den Elf-Freunde-Kreisel kommen, schreibt die Polizei und empfiehlt, über die Kantstraße zum Bahnhof zu laufen. Ab dem Verlassen des Hauptbahnhofs herrscht ein Glasverbot, Flaschen können beim Verlassen des Bahnhofs entsorgt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass am Spieltag Drohnen und ein Hubschrauber im Einsatz sind.