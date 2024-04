Der Fall hatte im September 2023 für Schlagzeilen gesorgt: Die Feuerwehr war wegen eines angeblichen Gasalarms zum Privathaus des Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) gerufen worden. Unbekannte hatten bewusst falschen Alarm abgesetzt. Auch andere Politiker waren betroffen. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse zu möglichen Tätern.

Monatelange Recherchen des ARD-Magazins „Kontraste“ und des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ sind in der vergangenen Woche erstmals veröffentlicht worden. Sie könnten zur Aufklärung unter anderem des Speyerer Falls beitragen.

Den Rechercheuren zufolge steckt hinter den Angriffen System. „Seit Jahren organisiert eine Gruppierung aus Internet-Trollen derartige Swattings. Sie nennt sich NWO (New World Order)“, meldet die ARD. „Swatting“ ist ein kriminologischer Fachbegriff für das Phänomen, dass Einsatzteams über falsche Notrufe zu Unschuldigen geschickt werden. Neben Politikern sind zum Beispiel aus dem Internet bekannte Live-Streamer betroffen.

Ein Ziel könnte gezielte Einschüchterung sein. Am Wochenende, an dem der Speyerer Michael Wagner betroffen war, gab es laut Polizeipräsidium Rheinpfalz allein in der Vorder- und Südpfalz sieben vergleichbare Fälle.

