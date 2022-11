Wählen schon mit 16? So kontrovers diskutiert der Landtag

Nachdem der Bund den Weg geebnet hat, dass Jugendliche ab 16 Jahren bei der Europawahl ihr Kreuz machen dürfen, strebt die Ampelkoalition in Mainz ebenfalls eine Absenkung des Wahlalters an. Doch die Opposition stellte sich am Donnerstag im Landtag geschlossen einer Verfassungsänderung entgegen. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit wird damit verfehlt. Zum Artikel

Expertin: Junge Frau in Speyer wurde erstochen, weil sie eine Frau ist

Am vergangenen Freitag wurde eine junge Frau in Speyer erstochen. Schnell war die Rede von „Familientragödie“ oder „Beziehungsdrama“. Im Gespräch mit Martin Schmitt erklärt die Kriminalpsychologin Deborah F. Hellmann, warum diese Begriffe die wahren Ursachen von Gewalt gegen Frauen verdecken. Zum Artikel

Dunkelheit und nasse Straßen: Wie Radler sicher durch den Winter kommen

Der Winter verheißt nicht nur Weihnachten und verschneite Berge, sondern auch vereiste Straßen und schlechte Sichtverhältnisse. Besonders in einer ländlichen Region wie der Südpfalz sollten Radfahrer besonders aufmerksam unterwegs sein – samt des richtigen Materials. Zum Artikel

Mit der Fähre fahren wird teurer

Mit der Rheinfähre von Altrip nach Mannheim überzusetzen, wird im kommenden Jahr deutlich teurer. Die Betreiber konnten sich zwar in den vergangenen Jahren über einen wachsenden Kundenkreis freuen, haben aber auch mit Problemen zu kämpfen, die sie zwingen, am 1. Januar an der Preisschraube zu drehen. Zum Artikel

Energiepauschale: So bekommen Studenten 200 Euro extra

Als Teil ihres Haushaltes für 2023 hat die Bundesregierung eine Energiepauschale für Studierende geplant. Noch sind jedoch wichtige Punkte offen. Zum Artikel

Investor stellt Pläne für Senioren- und Tourismusprojekt in Waldsiedlung vor

Die Suchtklinik ist verkauft, nun soll dort ein Senioren- und Tourismusprojekt verwirklicht werden. Der Investor stellte am Mittwochabend seine Pläne vor. Eine Entscheidung fiel allerdings noch nicht. Aus einem bestimmten Grund. Derweil sind die Leute vom Hermersbergerhof stinkig, denn ihre Ortsglocke ist weg. Und das hat auch mit der Klinik zu tun. Zum Artikel

Max Raabe mit zwei Programmen auf Tour

Sie sind gleich doppelt zu erleben: der Sänger Max Raabe und das von ihm gegründete Palast Orchester, die mit ihrer von den 20er- und 30er-Jahren inspirierten Musik hierzulande sowie international seit vielen Jahren erfolgreich sind. Zum Artikel

FCK-Triathlet erfüllt sich Lebenstraum in Hawaii

Triathlon: Es war heiß, es war hart, es war eine Herausforderung. Nach zehn Stunden und 17 Minuten finisht der FCK-Triathlet Rainer Schuff den Ironman auf Hawaii. Er hat sich damit einen großen Traum erfüllt. Zum Artikel

Bürgergeld kommt: Was sich jetzt ändert

Lange haben Ampel-Parteien und Union um eine Einigung beim Bürgergeld gerungen. Am Mittwoch billigte der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einen diese Woche ausgehandelten Kompromiss. Damit kann die Reform des Hartz-IV-Systems am Freitag von den beiden Parlamentskammern beschlossen werden und wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten. Was sich an den ursprünglichen Ampel-Plänen zum Bürgergeld ändert und was bleibt. Zum Artikel