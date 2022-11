Sie sind gleich doppelt zu erleben: der Sänger Max Raabe und das von ihm gegründete Palast Orchester, die mit ihrer von den 20er- und 30er-Jahren inspirierten Musik hierzulande sowie international seit vielen Jahren erfolgreich sind.

„Guten Tag, liebes Glück“

Zunächst gibt es Aufführungen des Programms „Guten Tag, liebes Glück“. Es präsentiert einige Songs des „MTV-Unplugged“-Albums des Ensembles. Darauf teilten sich der Bariton und das Orchester die Bühne mit zahlreichen Gaststars, darunter Lea, Sammy Deluxe und Herbert Grönemeyer. Das Ergebnis – wenn auch ohne die Gäste – wird auf der Tour zelebriert.

„Wer hat hier schlechte Laune“

Im kommenden Jahr wird dann das Album „Wer hat hier schlechte Laune“ präsentiert. Und tatsächlich gibt es darin viel, was einem schlechte Laune machen könnte: Liebesleid, die Unwägbarkeiten den Lebens, Peinlichkeiten. Und doch besingt Max Rabe die Möglichkeit, sich von all dem nicht unterkriegen zu lassen.

So handelt schon der titelgebende Song von Tagen, an denen man Trübsal bläst, während die Musik so locker-flockig daher kommt, dass es irgendwie dann doch nicht so schlimm sein kann. Im poppigen „Das mit uns könnte was werden“ geht beim Kennenlernen eines Paares in bester Slapstick-Manier so ziemlich alles schief – das kann doch nur ein gutes Zeichen sein! Und Aufbruchstimmung verbreitet „Heute geht’s los“, ein Lied, das der Aufschieberitis mit viel positiver Energie den Kampf ansagt.

Pop mit Retro-Flair

Einst waren sie ein kurioses Novum, heute sind sie aus der deutschen Musiklandschaft kaum wegzudenken: Schon längst lässt sich Max Raabe auch von der Musik der Gegenwart inspirieren. Und so finden sich immer wieder auch Pop-Stücke ganz ohne Retro-Flair. Ab und zu trumpfen Sänger und Orchester aber auch richtig auf: Wie etwa in „Ein Tag wie Gold“, das mit seinen Swing- und Orchesterklängen alle Tanzbeine aus dem Versteck locken kann.

„Guten Tag, liebes Glück“ (2022) –

Do 15.12., 20 Uhr, Saarbrücken, Saarlandhalle; Fr 16.12., 20 Uhr, Mannheim, Rosengarten; Karten: eventim.de; (ausverkauft: 3.12. Baden-Baden, 4.12. Darmstadt)

„Wer hat hier schlechte Laune“ (2023) – Sa 1.4., 19.30 Uhr, Stuttgart, Liederhalle; Di 23.5., 20 Uhr, Ludwigshafen, Pfalzbau, Konzertsaal;

Sa 30.9., 20 Uhr, Mainz, Rheingoldhalle; Mi/Do 1./2.11., 20 Uhr, Frankfurt, Alte Oper; So 3.12.23, 19 Uhr, Baden-Baden, Festspielhaus; Mo 11.12.23, 20 Uhr, Mannheim, Rosengarten; Karten: www.eventim.de