Nachdem der Bund den Weg geebnet hat, dass Jugendliche ab 16 Jahren bei der Europawahl ihr Kreuz machen dürfen, strebt die Ampelkoalition in Mainz ebenfalls eine Absenkung des Wahlalters an. Doch die Opposition stellte sich am Donnerstag im Landtag geschlossen einer Verfassungsänderung entgegen. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit wird damit verfehlt.

Auf der Besuchertribüne des Landtags saßen Schülerinnen und Schüler der Realschule plus in Kusel, als am Donnerstag in erster Lesung über den Antrag von SPD, Grünen und