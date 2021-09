Der aus dem Exoten-Tierpark in Rockenhausen entflohene Affe hält sich noch immer in und um Bisterschied auf. Wie Tierpark-Betreiber Andreas Spieß auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte, wurde der Makake hier zuletzt am Montagmorgen beim Verzehr von Mirabellen beobachtet. Auch über das Wochenende hinweg sei er immer wieder im Ort gesehen worden. Nun plant Spieß, hier die Lebendfalle aufzustellen. Bereits in der vorigen Woche war der Primate in Bisterschied unterwegs. Zuvor war der Makake in Niederkirchen im nördlichen Landkreis Kaiserslautern gesehen worden, nachdem er sich längere Zeit in Reipoltskirchen (Kreis Kusel) und dem Gebiet um Rockenhausen aufgehalten hatte.