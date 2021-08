Erneuter Kurswechsel: Der entlaufene Affe aus dem Donnersberger Exoten-Tierpark hat sich offenbar in den Landkreis Kusel verirrt. Wie Andreas Spieß am späten Freitagnachmittag auf Anfrage mitteilte, ist sein Makake am Vormittag offenbar in Reipoltskirchen gesichtet worden. Spieß und sein Team hatten bis dato gehofft, den Entflohenen nahe des Inkelthalerhofs einfangen zu können. Wie berichtet, hatte sich der Makake nahe des Zoar-Stammsitzes niedergelassen.

Die Zooleute hatten versucht, ihm den Aufenthalt mit der Zuführung von Futter schmackhaft zu machen. Das habe er auch angenommen. Doch hat sich das am vorvergangenen Donnerstag aus seinem Gehege entwischte Tier offenbar entschieden, seine Streifzüge durch die Region fortzusetzen. Seit er dank eines defekten Gehege-Verschlusses hat ausbüxen können, ist der noch namenlose Affe auch schon in Katzenbach gesichtet worden. Nun hat er vom Inkelthalerhof her wohl die Route Richtung Nußbach und des von dort nicht weit entfernten Dörfchens Reipoltskirchen gewählt.