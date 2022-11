Rheinland-Pfalz will Isolationspflicht aufheben

Rheinland-Pfalz will die Isolationspflicht für Corona-Infizierte dem Vernehmen nach mit der neuen Verordnung Ende November aufheben. Das wird das Kabinett voraussichtlich an diesem Dienstag in Mainz beschließen. Zum Artikel

Asiatische Tigermücke hat sich weiter ausgebreitet – Bekämpfung in der Pfalz erfolgreich

„Aedes albopictus“ ist nach Angaben von Stechmückenbekämpfern in der Pfalz heimisch geworden. Sowohl dieses als auch letztes Jahr fanden die Fluginsekten vorteilhafte Bedingungen. Gleichzeitig können Erfolge bei der Bekämpfung vorgezeigt werden. Zum Artikel

Junge Frau in Speyer erstochen: Opfer und Täter waren wohl Liebespaar

Eine junge Frau wird mutmaßlich von ihrem Partner in einem Haus in der Speyerer Altstadt erstochen, am Montag hätte sie ihre Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt antreten sollen. Während die Ermittler versuchen, die Hintergründe zu klären, wird in sozialen Medien wild spekuliert. Zum Artikel

Das böse Ende: Imaginärer Spielplatz verhindert Bauprojekt

Es ist ein Schildbürgerstreich, der mit 50 Jahren Verspätung zündet: Gerda Dietrich aus Dernbach (Kreis Südliche Weinstraße) will Garagen auf ihrem Grundstück bauen. Die Gemeinde, die ihr das Land in den 1970ern als Ausgleich übereignet hatte, erlaubt das nicht. Weil die Stelle für einen Spielplatz reserviert ist, der nie gebaut wurde. Zum Artikel

Wenn die Daten im Darknet landen - Was Bürger wissen sollten

Hacker haben Daten aus der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises abgegriffen und im Darknet veröffentlicht. Wie sollten Bürger darauf reagieren? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt Empfehlungen. Zum Artikel

CDU zur Hochstraße Ludwigshafen: Wissing muss jetzt liefern

Die Finanzierung der Hochstraßensanierungen ist eine Hängepartie. Der Pfälzer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger fordert im Gespräch mit Steffen Gierescher mehr Tempo bei den Verhandlungen – und vom Bundesverkehrsminister, dass er das Thema endlich zur Chefsache macht. Zum Artikel

Impfzentren schließen zum Jahresende

Die verbliebenen 22 Impfzentren in Rheinland-Pfalz werden zum Jahresende geschlossen. Das teilte das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit am Montag mit. Ein Grund sei, dass sich der Bund aus der Ko-Finanzierung der Impfzentren in den Ländern zurückziehe. Zum Artikel

Stromrechnungen: Die knifflige Sache mit dem Runden von Beträgen

Bei steigenden Preisen schauen Verbraucher derzeit besonders genau hin. Ein RHEINPFALZ-Leser meldete sich kürzlich in der Redaktion und wunderte sich, wie bei der Berechnung seines neuen Strompreises für 2023 gerundet wurde. Zum Artikel

Irans Elf singt Hymne nicht mit - Staatssender unterbricht Übertragung

Die Spieler der iranischen Nationalmannschaft haben beim WM-Auftaktspiel gegen England die Nationalhymne nicht mitgesungen. Iranische Aktivisten sehen darin eine Geste der Unterstützung für die landesweiten Proteste im Land. Zum Artikel

DFB-Kapitän spielt ohne „One Love“-Binde

Manuel Neuer wird bei den WM-Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar nun doch nicht mit der „One-Love“-Kapitänsbinde auflaufen. Zum Artikel

Kommentar: Politik darf nicht auf eine Spielführerbinde

Die Fifa untersagt Manuel Neuer & Co. das Tragen einer Binde mit einer Botschaft. Der Zeitpunkt ist falsch, die Entscheidung aber richtig, meint unser Sportredakteur Michael Wilkening. Zum Artikel