Nach einer Amokdrohung kam es am Freitag zum Großeinsatz der Polizei an einer Schule im saarländischen Marpingen. Nach dem Verursacher wird gefahndet.

Ein Schriftstück in der Toilettenanlage drohte einen angeblich bevorstehenden Amoklauf in der Gemeinschaftsschule in Marpingen (Kreis St. Wendel) an. Der Text, den ein Unbekannter vermutlich bereits am Mittwoch dort hinterlassen hat, löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Nach Angaben der Polizei St. Wendel leitete die Schulleitung am Donnerstagmorgen nach Auffinden des Schriftstücks „die richtigen Schritte ein“ und rief die Polizei. Es folgten umfangreiche Ermittlungen zu möglichen Motiven, Personen und Hintergründen sowie Recherchen in den sozialen Medien. Am Freitag kam es zum Polizeieinsatz, um Gefährdungen für Lehrkräfte, Schüler und andere Beteiligte auszuschließen. Die Einsatzkräfte zeigten über längere Zeit erhöhte Präsenz in und um die Schule. Die St. Wendeler Polizei lobt Schulleitung, Lehrer, die Schüler und deren Eltern: Sie alle hätten mit ihrem umsichtigen Verhalten und Handeln dazu beigetragen, das sichere Umfeld der Schule und den Ablauf des Schulbetriebs nicht zu gefährden. Die Fahndung nach dem Verursacher geht weiter.