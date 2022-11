Bei steigenden Preisen schauen Verbraucher derzeit besonders genau hin. Ein RHEINPFALZ-Leser meldete sich kürzlich in der Redaktion und wunderte sich, wie bei der Berechnung seines neuen Strompreises für 2023 gerundet wurde. Energieanbieter TWL listet in einem Dokument die einzelnen Bestandteile des Strompreises auf und kommt auf einen Wert von 32,625 Cent pro Kilowattstunde. Hier kommt die Mehrwertsteuer von 19 Prozent hinzu. Zur Berechnung verwendet TWL den gerundeten Strompreis, aus 32,625 werden 32,63. So ergibt sich der Bruttostrompreis von 38,83 Cent/kWh (32,63 Cent/kWh*1,19= 38,83 Cent/kWh). Wäre mit dem Ausgangswert 32,625 weitergerechnet worden, läge der Bruttostrompreis bei 38,82 Cent/kWh. Ein Unterschied von 0,01 Cent, der bei einem jährlichen Verbrauch von 3000 Kilowattstunden 30 Cent höhere Stromkosten pro Jahr verursacht.

Kein Rechenfehler

„In der kaufmännischen Praxis werden Angebots- und Rechnungsbeträge üblicherweise auf zwei Nachkommastellen genau auf- oder abgerundet. Je nachdem, ob Mehrwertsteuer-Beträge bereits auf Positionsebene oder bei der Ermittlung der Gesamtsumme gerundet werden, sind im Einzelfall geringfügige Abweichungen zwischen dem im Vorgang ausgewiesenen Endbetrag und dem erwarteten Ergebnis möglich“, schreibt Fabian Fehrenbach, Referent für Energierecht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Es handelt sich dabei um keinen Rechenfehler und auch nicht um strafrechtlich relevantes Verhalten“, teilt Fehrenbach mit. Nach Auffassung der Verbraucherzentrale seien beide Berechnungsarten zulässig.

„Nettopreis für viele relevant“

Eine TWL-Sprecherin schreibt: „Der Nettopreis ist für viele unserer Kunden relevant. Daher runden wir, kaufmännisch und branchenüblich, vor Berechnung des Mehrwertsteuer-Betrags auf zwei Stellen hinter dem Komma auf oder ab.“