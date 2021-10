Rote Karte für Windräder in der Pfalz, Sturmbilanz am Tag nach „Ignatz“, Ermittlungen gegen Nonne.

Rote Karte für Windräder im Pfälzerwald

Will die Landesregierung die Anerkennung des Pfälzerwaldes als Biosphärenreservat nicht gefährden, sollte sie dort ihre Windradpläne begraben. Das geht aus einem internen Papier hervor.

Sturm-Bilanz: Das Schlimmste bleibt aus

Stromausfälle, teilweise Chaos im Verkehr und jede Menge Sachschäden. Es gab am Tag nach Sturmtief „Ignatz" einiges zu tun. Dennoch ist die Pfalz noch glimpflich davon gekommen.

Versicherung bei Sturmschäden

Wichtig: Entstandene Schäden durch einen Sturm sollten der Versicherung möglichst bald angezeigt werden. Worauf Versicherte sonst noch achten müssen.

Ermittlungen gegen Nonne

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat Ermittlungen gegen eine Nonne aufgenommen. Ihr wird sexueller Missbrauch eines Jungen vorgeworfen.

Leibliche Mutter nach Jahrzehnten gefunden

Eine US-Amerikanerin hat nach 66 Jahren ihre leibliche Mutter gefunden. In der Pfalz.

Rheinland-Pfälzer bei Ampel-Verhandlungen

Bei den Koalitionsverhandlungen zur ersten bundesweiten „Ampel"-Regierung mischen auch einige Politiker aus Rheinland-Pfalz mit.

Tätersuche in Mannheim

Nach dem Fund einer toten Frau in Mannheim geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Mit Details hält sie sich zurück und hofft doch auf Hinweisen aus der Bevölkerung.

Pfalz ist sicheres Pflaster für Autos

Der neue Kfz-Diebstahlreport zeigt: Es gibt kaum eine Region in Deutschland, in der so wenig Autos gestohlen werden wie in der Pfalz.

Endlich wieder Weihnachtsmärkte

2021 wird es nach einem Jahr Pause wieder Weihnachtsmärkte in der Pfalz geben. Unsere interaktive Karte verrät, welche Märkte stattfinden werden.

Gestrandet in der Nordpfalz

Zwei Maskenverweigerer mussten ihre Zugfahrt vorzeitig beenden und sind in der Nordpfalz gestrandet.