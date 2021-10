Mit Herbert Mertin, Daniela Schmitt und Anne Spiegel wirken weitere drei Minister aus der rheinland-pfälzischen Landesregierung bei den Koalitionsgesprächen über ein Ampel-Bündnis auf Bundesebene mit.

Bereits am Mittwoch war bekannt geworden, dass die SPD die Ministerinnen Doris Ahnen (Finanzen), Stefanie Hubig (Bildung) und Minister Alexander Schweitzer (Arbeit) in die Arbeitsgruppen für die Ampel-Gespräche beruft. Hinzu kommen weitere sechs SPD-Landespolitiker und -Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag präsentierten Grüne und FDP die Zuständigen für die Gesprächsrunden, die bis zum 10. November dauern sollen.

Mehrere Minister mit dabei

Demnach schickt die FDP den rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin in die Arbeitsgruppe „Gleichstellung, Vielfalt“. Die rheinland-pfälzische FDP-Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt wirkt in den Arbeitsgruppen „Mobilität“ und „Wirtschaft“ mit. Aus der Landes-FDP fahren zudem nach Berlin die Bundestagsabgeordneten Mario Brandenburg und Manuel Höferlin („Digitale Innovationen“), Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht („Landwirtschaft und Ernährung“) und Justizstaatssekretär Matthias Frey („Moderner Staat und Demokratie“).

Für die rheinland-pfälzischen Grünen steigt Anne Spiegel in die Verhandlungen ein. Die Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität vertritt ihre Partei in der Arbeitsgruppe „Klima, Energie, Transformation“. Die Neustadter Europaabgeordnete Jutta Paulus ist dabei („Umwelt- und Naturschutz“), außerdem die Bundestagsabgeordneten Tabea Rösner („Kultur- und Medienpolitik“) und Tobias Lindner („Außenpolitik, Verteidigung“).