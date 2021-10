Die 41-Jährige, die am Dienstagmorgen in einer Wohnung in der Schwetzingerstadt gefunden worden ist, starb keines natürlichen Todes. Das steht nach der Obduktion in der Heidelberger Rechtsmedizin fest. Die Behörden sind mit Informationen zum Tathergang noch sehr zurückhaltend.

Eine Obduktion hat Klarheit in die Ermittlungen gebracht: Die 41-Jährige, die am Dienstagmorgen tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden ist, fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Polizei und Staatsanwaltschaft sind damit in ihrer ersten Einschätzung der vorgefundenen Situation bestätigt worden. Offenbar waren die Hinweise darauf, dass die Frau keines natürlichen Todes starb, deutlich. Tatort ist ein Mehrfamilienhaus in der Schwetzingerstadt in Mannheim.

Eine Bekannte des aus Rumänien stammenden Opfers soll die Polizei verständigt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 41-Jährige erst kurz vor ihrem Auffinden verstorben ist. Ansonsten ist man bei der Mannheimer Polizei am Donnerstag mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe noch sehr zurückhaltend, was Erkenntnisse zum Tathergang oder zum Einsatz einer möglichen Waffe betrifft. Wie die Frau getötet wurde, wollte eine Sprecherin nicht sagen. „Das ist Täterwissen“, sagte sie. Auch ob die 41-Jährige alleine in der Wohnung gelebt hatte, wollte sie nicht preisgeben. Welche Rolle die Bekannte im Leben des Opfers spielte, die die Polizei alarmierte, blieb ebenfalls unklar.

Privates Umfeld im Visier der Ermittler

Um auf die Spur des Täters zu gelangen, sind die Ermittler nun damit beschäftigt, das private Umfeld der getöteten Frau auszuleuchten. Zum Beispiel werden Nachbarn befragt. Die eingerichtete Sonderkommission erhofft sich vor allem weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zum Beispiel folgende Fragen seien von Bedeutung: Wer hat am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr in der Gaußstraße und den angrenzenden Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben machen zu Fahrzeugen oder Personen, die sich in diesem Bereich aufgehalten oder verdächtig verhalten haben?

Der Tatort befindet sich in der Schwetzingerstadt. Der dicht besiedelte Stadtteil mit seinen vielen Altbauwohnungen grenzt südöstlich des Kaiserrings an die Innenstadt. Er gilt in Mannheim als begehrte Wohnlage mit lebendiger Kultur- und Kneipenszene. Im Norden schließt sich die Oststadt an.

Kontakt

Hinweise an die Polizei sind unter Telefon 0621/174-4444 möglich.