Die Pfalz zählt neben Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen zu den sichersten Regionen Deutschlands für Autobesitzerinnen und -besitzer. Das hat der Berliner Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kfz-Diebstahlreport für das Jahr 2020 hervorgehoben. Statistisch kommen ldemnach in Rheinland-Pfalz auf 1000 kaskoversicherte Autos nur 0,1 Diebstähle, im Bundesdurchschnitt liegt die Quote hingegen bei 0,3.

Im Bereich des früheren Regierungsbezirks Rheinhessen-Pfalz wurden 2020 83 Autodiebstähle registriert, bei einem durchschnittlichen Schaden von rund 13.000 Euro. 2019 waren es 142 Autodiebstähle bei einem Durchschnittsschaden von fast 19.000 Euro. Bundesweit galten 2020 rund 10.700 Autos als gestohlen – 25 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Ausschlaggebend waren vermutlich die Pandemie-Einschränkungen. Dafür wurden teurere Modelle (vor allem sportliche Geländewagen) entwendet. Der Durchschnittsschaden stieg auf über 20.000 Euro.