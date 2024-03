Ende der Straßennamen-Debatte naht

Nun ist klar: Die Entscheidung über die umstrittenen Straßennamen in Landau wird im April gefällt. So oder so. Es gibt keine weitere Bürgerbeteiligung. Das schmeckt der CDU nicht, die ihren Oberbürgermeister in die Defensive gedrückt hat.

Chrupalla-Auftritt: 500 bei Gegendemo

Im Vorfeld gab es Wallungen, die Stimmung war aufgeheizt. Die Stadtspitze und der Stadtrat hatten sich gegen einen Auftritt der AfD gewehrt. Ein Gericht sprach ein Machtwort. Am Samstag war es so weit: AfD-Parteichef Tino Chrupalla war im Annweilerer Hohenstaufensaal. So ist es gelaufen.

Demo gegen Rechtsextremismus

„Miteinander – Demokratie stärken“ – diesem Aufruf sind am Samstag in Herxheim zahlreiche Menschen gefolgt. Ein Bündnis aus Parteien, Organisationen und Kirchengemeinden setzte ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz.

Resolution für Schulstandort

Mit einer Resolution fordert der Gemeinderat die Einrichtung einer Gesamtschule oder eines Gymnasiums im Realschulgebäude. Dieses Ziel steht im Vordergrund der Debatte. Hintergründig geht es um noch etwas anderes. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bereit für Senioren der Zukunft

Das Haus Edelberg in Lingenfeld will älteren Menschen den Umzug ins Seniorenheim mit Komfortzimmern erleichtern. Die sollen nicht nur optisch edel, sondern auch funktional und sogar für internetaffine Bewohner gerüstet sein.