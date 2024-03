Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Vorfeld gab es Wallungen, die Stimmung war aufgeheizt. Die Stadtspitze und der Stadtrat hatten sich gegen einen Auftritt der AfD gewehrt. Ein Gericht sprach ein Machtwort. Am Samstag war es so weit: AfD-Parteichef Tino Chrupalla war im Annweilerer Hohenstaufensaal. So ist es gelaufen.

Dass es kein ganz normaler Tag in Annweiler ist, wird schon bei der Fahrt durch die Hauptstraße klar: An der Ampel vor dem Hohenstaufensaal wird der Verkehr Richtung Bahnhof umgeleitet. Dort stehen auch schon Bundespolizisten bereit, deren Territorium ist ja der Bahnhof. Egal von welcher Richtung man sich dem Hohenstaufensaal nähert, Polizeibeamte stehen schon bereit und sprechen die Leute an. Der Grund ist einfach: Der AfD-Parteichef Tino Chrupalla ist an diesem Samstagmittag zu einem „Bürgerdialog“ in der Trifelsstadt. Und die Stimmung ist aufgeheizt.