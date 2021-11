Trotz der Corona-Pandemie soll es Weihnachtsmärkte in der Pfalz geben. Und das ohne Abstand, Schutzmaske und Kontakterfassung. So lässt sich der Glühwein oder der Kinderpunsch fast wie in der Vor-Corona-Zeit genießen. Wo und wann die Märkte öffnen, haben wir in unsere interaktive Karte gepackt.